المستقلة للانتخاب: عملية الاقتراع ستكون من خلال ثلاثة صناديق

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السبيل- (بترا)-عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب لقاءً حواريا مع مؤسسات المجتمع المدني في لواء الاغوار الجنوبية بهدف توعية وتثقيف المواطنين بكل ما يتعلق بالانتخابات البلدية واللامركزية والقوانين الناظمة لها ومراحلها كافة.

السبيل- (بترا)-عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب لقاءً حواريا مع مؤسسات المجتمع المدني في لواء الاغوار الجنوبية بهدف توعية وتثقيف المواطنين بكل ما يتعلق بالانتخابات البلدية واللامركزية والقوانين الناظمة لها ومراحلها كافة.



وبحسب بيان الهيئة قال نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور نزيه عمارين ان اللقاء يأتي في ضوء استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية واللامركزية والمقرر اجراؤها في الخامس عشر من آب 2017.



وبين خلال اللقاء الذي نظمه ملتقى شباب غور الصافي أن نجاح العملية الانتخابية لا يعتمد على الهيئة وحدها وانما يتم ذلك بالتعاون مع شركائها موضحا في الوقت ذاته وأن عملية الاقتراع ستكون من خلال ثلاثة صناديق وثلاث ورقات وبألوان مختلفة، الورقة الاولى لأعضاء مجلس المحافظة والورقة الثانية لأعضاء المجلس البلدي أو المحلي والورقة الثالثة لرئيس البلدية كما أكد على ضمانات ومعايير النزاهة والشفافية الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز.

