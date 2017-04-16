انطلاق مناورات بحرية سعودية أردنية

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السبيل - انطلقت في مياه الخليج العربي اليوم الأحد المناورات البحرية بين السعودية والأردن بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية والكتيبة الأردنية (71) لمكافحة "الإرهاب" مع وحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية.



وكانت القوات الأردنية وصلت على متن طائرة عسكرية إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل السعودية مساء أمس السبت.



وقال قائد التمرين المقدم البحري عبد الله العمري إن مناورات (عبد الله 5) تمرين ثنائي تبادلي تزامني مشترك.



وأوضح أن المناورات تهدف لتطوير العلاقات الثنائية من خلال التدريبات العسكرية وكذلك تطوير الاستجابة السريعة لعمليات مكافحة "الإرهاب" والتدريب على العمليات الخاصة البحرية والبرية التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة لمكافحة "الإرهاب" البحري والبري والتعامل مع الذخائر "العمياء" وإبطال وإزالة المتفجرات.



وتأتي المناورات ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المُعَدة مسبقا لتطوير مهارات القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطلاع على ما لدى القوات المشاركة من تقنيات فنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية ومكافحة "الإرهاب".



ووفق مراسل الجزيرة في الرياض علي باوزير، فإن هذه المناورات تُعَد النسخة الخامسة من سلسلة مناورات مشتركة بدأت عام 2012، وشهدت هذا العام نقلة نوعية تعكس المستوى الاحترافي الذي تتمتع به وحدات وأفرع الجيش السعودي.





الجزيرة نت