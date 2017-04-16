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الأحد 16 نيسان 2017

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العراق يستدعي القائم بالأعمال الأردني لدى بغداد

العراق يستدعي القائم بالأعمال الأردني لدى بغداد
السبيل - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أنها استدعت القائم بالأعمال الأردني لدى بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال في بيان إن هذا الاستدعاء يأتي على خلفية "تجاوزات بحق الرموز والشخصيات الدينية والوطنية العراقية".

تجدر الإشارة إلى أن عضوة في مجلس النواب العراقي، كانت قالت أمس السبت إن مجموعة من الأردنيين قاموا بالإساءة إلى صور مرجعية دينية ورموز وطنية من بينها نوري المالكي.

سبوتنيك

 

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