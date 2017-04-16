العرموطي يطالب بطرد السفير الإيراني من الأردن
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وجاء ذلك خلال جلسة النواب الصباحة اليوم، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للتحالف الوطني للإصلاح.
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التعليقات (1)
فرهاد جوهر حسين الملاتبليغ
نعم، اطردوا هذا السفير.. وبقية سفرائهم من كل الدول العربية... يجب قطع اذرع الاخطبوط السرطاني هذا بأي ثمن... يكفينا انهارا من الدماء وحروب لا تنتهي بسبب هؤلاء الارهابيين ف طهران...
اتذكر جلالة الملك حسين وهو يزور إحدى جبهاتنا الامامية ايام حرب العراق ضد تصدير ثورة ال....... الينا وهو يكبس على زر المدفع بيديه المباركتين...
دعونا نكون منطقيين وواقعين، عالمنا العربي والاسلامي لم يحصد من مجيء زمرة الشر هؤلاء الى طهران قبل حوالي ٤٠ عاما لم نجني منهم سوى الدمار والهلاك والدسائس والمكائد والاغتيالات والقتل والتهجير والطائفية والمذهبية... كل هذا دمرنا وحطمنا، فلنكن واقعيين ولنكن على مستوى المسؤولية امام شعوبنا وبلداننا...
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