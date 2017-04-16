العرموطي يطالب بطرد السفير الإيراني من الأردن

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السبيل - طالب النائب عن كتلة الاصلاح صالح العرموطي، الاحد، بطرد السفير الايراني من الممكلة.



وجاء ذلك خلال جلسة النواب الصباحة اليوم، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للتحالف الوطني للإصلاح.



