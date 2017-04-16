الرزاز: هذه المعدلات المطلوبة للطب والهندسة والتخصصات الإنسانية
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز إن العمل بنظام احتساب العلامات الجديد في امتحان الثانوية العامة سيبدأ من العام المقبل، ولن يطبق على الطلاب المتقدمين للدورة الصيفية.
وأشار الرزاز خلال حديثه لراديو "هلا اف ام" اليوم الأحد إلى أن الطلبة الراغبين بالتقدم لدراسة الطب عليهم أن يحصلوا على 1300 علامة من أصل 1400، وعلى الراغبين بدراسة الهندسة الحصول على 1100 علامة من أصل 1400، وعلامة النجاح للتقدم للكليات الإنسانية 800 من أصل 1400.
وكان الرزاز قد أشار خلال تصريحات صحفية سابقة إلى أن قراراً مرتقباً ستصدره وزارة التربية والتعليم، يقضي بإلغاء العمل بـ"ناجح/راسب" في الثانوية العامة، واستبدال العلامات من أصل 1400 علامة بالحساب بالنسبة المئوية في التوجيهي؛ ما يعني أن علامة النجاح هي 700 من 1400.
عد إلى الأعلى
التعليقات (5)
جابيتبليغ
اجتهادات.. كل واحد يجرب أفكاره في الطلاب.ما في دراسة حقيقية قائمة على البحث والإحصاء وغيرها.وما في كوادر ولجان متخصصة لتخرج علينا بنتائج لا تتغير بتغير مزاج الوزير..هذا ليس حال إمتحان التوجيهي فقط.بل هو حال معظم أن لم يكن كل وزاراتنا ومشاريعنا.هي نزوة وفكرة تم الاقتناع بها خلال جلسة شاي.وعليها يتم العبث بمصير الوطن والمواطن
إضافة تعليق