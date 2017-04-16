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الأحد 16 نيسان 2017

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الرزاز: هذه المعدلات المطلوبة للطب والهندسة والتخصصات الإنسانية

الرزاز: هذه المعدلات المطلوبة للطب والهندسة والتخصصات الإنسانية
السبيل - مؤمنة معالي 

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز إن العمل بنظام احتساب العلامات الجديد في امتحان الثانوية العامة سيبدأ من العام المقبل، ولن يطبق على الطلاب المتقدمين للدورة الصيفية. 

وأشار الرزاز خلال حديثه لراديو "هلا اف ام" اليوم الأحد إلى أن الطلبة الراغبين بالتقدم لدراسة الطب عليهم أن يحصلوا على 1300 علامة من أصل 1400، وعلى الراغبين بدراسة الهندسة الحصول على 1100 علامة من أصل 1400، وعلامة النجاح للتقدم للكليات الإنسانية 800 من أصل 1400.

وكان الرزاز قد أشار خلال تصريحات صحفية سابقة إلى أن قراراً مرتقباً ستصدره وزارة التربية والتعليم، يقضي بإلغاء العمل بـ"ناجح/راسب" في الثانوية العامة، واستبدال العلامات من أصل 1400 علامة بالحساب بالنسبة المئوية في التوجيهي؛ ما يعني أن علامة النجاح هي 700 من 1400.

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التعليقات (5)

  • جابي

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    اجتهادات.. كل واحد يجرب أفكاره في الطلاب.ما في دراسة حقيقية قائمة على البحث والإحصاء وغيرها.وما في كوادر ولجان متخصصة لتخرج علينا بنتائج لا تتغير بتغير مزاج الوزير..هذا ليس حال إمتحان التوجيهي فقط.بل هو حال معظم أن لم يكن كل وزاراتنا ومشاريعنا.هي نزوة وفكرة تم الاقتناع بها خلال جلسة شاي.وعليها يتم العبث بمصير الوطن والمواطن

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  • المستفيد الاول

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    ان معدل نسبة النجاح تقريبا 50% يعني ان الطلاب 50% الذين لم ينجحو يمكنه الذهاب الى الجامعات الخاصه .
    هههههه ملعوبه صح

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  • محمود

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    مافي اي شخص مناسب في اي مكان مناسب ... كلها فساد و..

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  • اين الخطط الممنهجة!!!

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    اتوقع انه لازم كل وزير بيجي عوزارته يستمر باكمال ما انتهى عنده الوزير السابق...اليس من المفروض انه كل وزارة بتمشي حسب خطة مدروسة وممنهجة مش انه كل وزير بيلغي القرارات السابقة وببلش من جديد....بالمختصر وين الخطط

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  • عوظ

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    الشغلة لجمع المصاااااري وبس يعني الطالب المكشنت والمفرهل والشطب صار يدخل جامعة

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