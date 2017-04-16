العبوس: لهذا السبب نطالب برفع أجور الأطباء
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قال الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء الأردنين إن مطالبة النقابة برفع أجور الأطباء جاء إثر تغول شركات التأمين التي تظلم الأطباء، وتقوم بمحاسبة الأطباء بمبالغ زهيدة؛ لأن محاسبته تتم على القانون القديم والتسعيرة القديمة.
وأضاف العبوس خلال حديثه لـ"حياة اف ام" أن بعض شركات التأمين تحاسب الطبيب على الكشفية بـ"30 قرش" و "5 دنانير" و "7 دنانير"، وهذه مبالغ مجحفة بحق الأطباء، وما نطالب به الآن هو أن نضع تسعيرة منصفة للطبيب أمام شركات التأمين المجحفة.
وأشار العبوس إلى أن تعديل التسعيرة لن يمس المواطن بل على العكس سيجد فيها إنصافاً له، مؤكداً أن النقابة تستقبل شكاوى المواطنين حول الأسعار الخيالية للكشفيات، وتقف مع المواطن، وتوفيه حقه في حال ثبت على الطبيب تقاضيه مبالغ مخالفة لما ينص عليه قانون النقابة.
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التعليقات (2)
ابو لطفيتبليغ
الأطباء يتغولون على المرضى وبأسعار ليست في المقدور , كشفية معظم الأطباء 25 دينار كحد أدنى بحسب الواقع في عمان , ويبتكرون طرق استنزاف للناس تحت مسميات فحوصات أجهزة نكتشف أنها نوع من الخداع والذي يكشفها هو طبيب آخر تزوره وليس أنا المواطن , كان الله في عون المواطن الذي لا تأمين له , الوضع بحاجة لضغط على الأطباء لخفض تشليحهم للناس وليس رفع الأجور , اتقوا الله في الناس
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