العبوس: لهذا السبب نطالب برفع أجور الأطباء

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قال الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء الأردنين إن مطالبة النقابة برفع أجور الأطباء جاء إثر تغول شركات التأمين التي تظلم الأطباء، وتقوم بمحاسبة الأطباء بمبالغ زهيدة؛ لأن محاسبته تتم على القانون القديم والتسعيرة القديمة.

السبيل - مؤمنة معاليقال الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء الأردنين إن مطالبة النقابة برفع أجور الأطباء جاء إثر تغول شركات التأمين التي تظلم الأطباء، وتقوم بمحاسبة الأطباء بمبالغ زهيدة؛ لأن محاسبته تتم على القانون القديم والتسعيرة القديمة.



وأضاف العبوس خلال حديثه لـ"حياة اف ام" أن بعض شركات التأمين تحاسب الطبيب على الكشفية بـ"30 قرش" و "5 دنانير" و "7 دنانير"، وهذه مبالغ مجحفة بحق الأطباء، وما نطالب به الآن هو أن نضع تسعيرة منصفة للطبيب أمام شركات التأمين المجحفة.



وأشار العبوس إلى أن تعديل التسعيرة لن يمس المواطن بل على العكس سيجد فيها إنصافاً له، مؤكداً أن النقابة تستقبل شكاوى المواطنين حول الأسعار الخيالية للكشفيات، وتقف مع المواطن، وتوفيه حقه في حال ثبت على الطبيب تقاضيه مبالغ مخالفة لما ينص عليه قانون النقابة.