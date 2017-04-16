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الأحد 16 نيسان 2017

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وزير الإعلام الأسبق ينتقد إجراءات إصدار البطاقة الذكية

وزير الإعلام الأسبق ينتقد إجراءات إصدار البطاقة الذكية
السبيل - مؤمنة معالي 

انتقد الدكتور طاهر العدوان وزير الإعلام الأسبق إجراءات استصدار البطاقة الذكية، متسائلاً: "لماذا يحشر 7 ملايين مواطن في مهلة 3 اشهر لاستصدار الذكية؟ ما الهدف الذي يستحق هذه المرمطة والبهدلة التي تصيب كل أفراد الأسرة؟".

وأضاف خلال عدة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر قائلاً: " قال احدهم : 7 ساعات من الانتظار على مدى يومين وسط غرف ازدحمت بالمراجعين لاستصدار الذكية ذكرتنا بالحال امام الجوازات قبل 50 عاما .. ليش؟!".

وتابع: "الاردن اكبر دولة في العالم فيها لاجئون حسب التصريحات المواطن اللي بده ذكية ام اللاجئ زي ما بتعمل دول العالم؟ روحوا صوروا عيونهم وبصموهم".

وتساءل العدوان عن سبب مضاعفة رسوم الجواز بالقول: "في امريكا مثلا يقضي الامريكي كل عمره بدون جواز ..الاردني يسافر ليتعلم أو يعمل وهو عامود النمو والتنمية لماذا يضاعف عليه رسوم جوازه يا أذكياء؟".
 
وختم بالقول: "طول عمر الدولة تعرف الاردنيين بأسرهم وعشائرهم ومناطقهم .. أن تتعرف عليهمم ببصمات عيونهم وأصابعهم ماشي . بس ليش حشرة الـ 3 أشهر ؟!".

وكان مصدر رسمي في الحكومة الأردنية قد صرح أن الخامس عشر من حزيران هو الموعد الأخير للتعامل ببطاقات الأحوال المدنية القديمة؛ الأمر الذي دفع بآلاف المواطنين يومياً للتوجه نحو دائرة الأحوال المدنية والجوازات من أجل استصدار البطاقة الذكية. 

 
 

 

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التعليقات (2)

  • محمد زكي

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    فعلا انا اثني على كلامك ليش هاي المرمطه وخاصه عندما يذهب رب الاسره وعائلته الى دائرة الاحوال المدنيه
    وخاصه اذا كان معه والديه كبار السن وينتظر بالساعات وايضا اذا كان موظف فماذا يعمل.........؟؟؟؟؟؟؟
    ارجو الحل............

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  • حمد

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    هل لو كنت وزيرا اليوم كما كنت سابقا لكنت عبرت عن رأيك هذا

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