وزير الإعلام الأسبق ينتقد إجراءات إصدار البطاقة الذكية



وأضاف خلال عدة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر قائلاً: " قال احدهم : 7 ساعات من الانتظار على مدى يومين وسط غرف ازدحمت بالمراجعين لاستصدار الذكية ذكرتنا بالحال امام الجوازات قبل 50 عاما .. ليش؟!".



وتابع: "الاردن اكبر دولة في العالم فيها لاجئون حسب التصريحات المواطن اللي بده ذكية ام اللاجئ زي ما بتعمل دول العالم؟ روحوا صوروا عيونهم وبصموهم".



وتساءل العدوان عن سبب مضاعفة رسوم الجواز بالقول: "في امريكا مثلا يقضي الامريكي كل عمره بدون جواز ..الاردني يسافر ليتعلم أو يعمل وهو عامود النمو والتنمية لماذا يضاعف عليه رسوم جوازه يا أذكياء؟".



وختم بالقول: " طول عمر الدولة تعرف الاردنيين بأسرهم وعشائرهم ومناطقهم .. أن تتعرف عليهمم ببصمات عيونهم وأصابعهم ماشي . بس ليش حشرة الـ 3 أشهر ؟!".



وكان مصدر رسمي في الحكومة الأردنية قد صرح أن الخامس عشر من حزيران هو الموعد الأخير للتعامل ببطاقات الأحوال المدنية القديمة؛ الأمر الذي دفع بآلاف المواطنين يومياً للتوجه نحو دائرة الأحوال المدنية والجوازات من أجل استصدار البطاقة الذكية.



