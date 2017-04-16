4 إصابات بحادث تصادم حافلتين وتكسي في عمان" فيديو"

السبيل - علاء الذيبوقع حادث تصادم بين حافلة مخصصة لنقل الركاب، واخرى مخصصة لنقل طلبة الجامعة الهاشمية وتكسي، على نزول عين غزال بالعاصمة عمان، كانوا في طريقهم الى محافظة الزرقاء، وفق ما اكده المكتب الاعلامي في مديرية الدفاع المدني للسبيل.