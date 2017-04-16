4 إصابات بحادث تصادم حافلتين وتكسي في عمان" فيديو"
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وقع حادث تصادم بين حافلة مخصصة لنقل الركاب، واخرى مخصصة لنقل طلبة الجامعة الهاشمية وتكسي، على نزول عين غزال بالعاصمة عمان، كانوا في طريقهم الى محافظة الزرقاء، وفق ما اكده المكتب الاعلامي في مديرية الدفاع المدني للسبيل.
واضاف المكتب الاعلامي ان حادث السير نتج عنه اربعة اصابات، جميعها متوسطة، وتم نقلهم الى مستشفى الامير حمزة.
فيما باشرت الاجهزة المختصة بفتح مخطط مروري لمعرفة المسبب بالحادث، وتشهد المنطقة ازدحاما مروريا اثر الحادث.
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