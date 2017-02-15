ست قذائف سورية تمطر الرمثا

Tweet



سقطت صباح اليوم (الأربعاء) قذيفة مصدرها من داخل الأراضي السورية على حي سكني في مدينة الرمثا وفق ما ذكر شهود عيان. الرمثا – فارس القرعاويسقطت صباح اليوم (الأربعاء) قذيفة مصدرها من داخل الأراضي السورية على حي سكني في مدينة الرمثا وفق ما ذكر شهود عيان.



وأضاف شهود العيان أن القذيفة سقطت على منزل أحد المواطنين واخترقت جدارين قبل أن تستقر في إحدى الغرف الخالية دون أن ينجم عنها أي إصابات بالأرواح.



ولفت الشهود إلى أن عدد القذائف إرتفع خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى ست قذائف جاءت جميعها في أحياء سكنية ومأهولة، لكن بحمد الله لم ينتج عنها إصابات بالأرواح، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية.



وأشاروا إلى ان إثنتان من القذائف اجتازت الأحياء الحدودية شرقي الرمثا ووصلت إلى الحي الغربي الذي يضم عددا من المدارس، حيث يفصلهما مئات الأمتار عن إثنتين من أكبر المدارس في اللواء هي مدرسة مصعب بن عمير الثانوية وابن حزم الأساسية.



واستهجن رواد مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) ونشطاء من أبناء اللواء الصمت الرسمي على توالي سقوط القذائف على الرمثا دون إتخاذ الإجراءات الرادعة على الحدود، حيث اعتبر مغردون ان الحكومة تتعامل مع لواء الرمثا منذ إندلاع الأزمة على انه ليس جزء من المملكة، وتساقط القذائف عليه لا يشكل مساسا بالسيادة الأردنية على حد قولهم.



وكانت قذيفتان سقطتا مساء الأحد على منطقتين سكنيتين قرب الدوار الرئيس في مدينة الرمثا، وحي البشابشة على مقربة من المركز الأمني ولم ينتج عنهما أي إصابات بالأرواح، فيما تجدد سقوط ثلاث قذائف يومي الإثنين والثلاثاء غرب مدرسة مصعب وخلف مديرية الزراعة.



وجدد سقوطهما على الرمثا مخاوف الأهالي من تكرار سقوط القذائف على بيوتهم ومنازلهم كما كان في السابق، حيث اعتزت على وقعهما جدران ونوافذ وأبواب المنازل في كافة احياء الرمثا بشكل أثار حالة من الهلع واعاد للاذهان القذائف السورية التي سقطت مرارا على أراضي الرمثا، حيث سقطت إحداها على وسط السوق التجاري أواخر حزيران من العام 2015 نتج عنها إستشهاد عبدالمنعم الحوراني وعدة إصابات معه.

