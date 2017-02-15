الامارات: النطق بالحكم على الصحفي النجار منتصف آذار

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حدد القضاء الإماراتي يوم الخامس عشر من آذار المقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي على الزميل الصحفي تيسير النجار والموقوف لدى السلطات الإماراتية.

السبيل - مؤمنة معاليحدد القضاء الإماراتي يوم الخامس عشر من آذار المقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي على الزميل الصحفي تيسير النجار والموقوف لدى السلطات الإماراتية.



وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها على "تويتر" اليوم الأربعاء أن محامي النجار قدم مرافعته النهائية اليوم، مشيرة أن مسؤولين أردنين من السفارة الإماراتية في أبو ظبي حضروا المحاكمة.



وأشارت السفارة إلى أنها تواصلت مع النجار لتلبية كل ما هو ممكن من طلباته عبر القنوات الرسمية وبالتنسيق مع السلطات الاماراتية .



يذكر أن النجار اعتقل بتاريخ 13/12/2015 بعد استدعائه من قبل الأمن الإماراتي، وبحسب زوجته "ماجدة الحوارني" فإن التهمة المسندة لزوجها تيسير هي "الإساءة للدولة" على خلفية منشور له على الفيسبوك عام 2014، ومكالمة له معها اعتبرت ضمن الأدلة ضده، كما أبلغها تيسير خلال الاتصال الهاتفي معه.