كيف استقبل أردنيون خبر ''السماح لهم بالسفر لأمريكا بدون تأشيرة؟''

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أثارت إشاعة حول السماح لمواطني الدول العربية ومنها الأردن بالسفر إلى أمريكا بدون تأشيرة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الأردنية منها، حيث علق عدد من رواد هذه المواقع على الخبر بالسخرية، وكذبه آخرون قبل أن تنفيه السفارة الأمريكية في الأردن.

السبيل - إسراء الدياتأثارت إشاعة حول السماح لمواطني الدول العربية ومنها الأردن بالسفر إلى أمريكا بدون تأشيرة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الأردنية منها، حيث علق عدد من رواد هذه المواقع على الخبر بالسخرية، وكذبه آخرون قبل أن تنفيه السفارة الأمريكية في الأردن.



محمود عشة علق قائلاً: "العرب والمسلمين ليس لديهم وعي لو يمتنعو عن الذهاب إلى السفارة لأجل التأشيرة ؛ ستفلس لأن مدخولها السنوي من وراء التأشيرة مبلغ خيالي، مع العلم أنه من بين 30 شخص يذهبوا للسفارة لأجل التأشيرة واحد فقط يحصل عليها من أصل 30 ، والمساكين الباقيين يخيب أملهم. دولة نصابها تقوم بالإحتيال القانوني لتحصيل أموال من الشعوب العربية بغير وجه حق".



وقال صبحي اسماعيل ساخرا ً : "ترامب رح يسمح للأردنيين السفر لأمريكا بدون فيزا، يا إخوان آخر واحد بطلع من الأردن يطفي الضو وراه ويترك المفتاح تحت جسر عبدون".



وأضاف أبو طه : "هذا الكلام جائز لأن الوطن العربي أكيد أحسن من أميركا " الصناعات والتقدم العلمي والتكنلوجي والقادة المحترمين اللي مش حرامية والشعوب المتحضرة كل هذا عند العرب ومش عند أميركا" طبعاً لازم يسمح لهم بالدخول وبدون فيزا لأنه محتاج للعرب منشان يبنولوا بلده وينظفوها من القرف اللي فيها.وكمان يثقفوهم ويعلموهم كيف يطلعوا على الكواكب وكمان ينجْروهم يالله احنا حاطين من جيوبنا شي؟"



وسخر علي وهدان قائلا ً : "بجوز بدو يجمعنا كلنا عنده و يبيدنا عالسريع بدل مايغلب حاله أوفر شوية وغاز وخلص".



وتعجب منتصر سبتي قائلا ً: "معقول ياناس طلع ترامب ابن حلال". ورد عليه أحمد نسيم : "حكيتلك هاض الزلمة قلبه أبيض وضميره صاحي ما رديت" .



وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، قالت :"إنه لم يتم إصدار أي قرار تنفيذي بشأن التأشيرات أو الهجرة منذ 27 كانون الثاني 2017، مؤكدة أنها ترحب بطلبات الأردنيين وغيرهم للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة الأميركية".



وعلق ناشطون عل بيان نفي السفارة فقال عمر الباشا : "همي اللي خسرانين بالناقص" بينما علق آخر قائلا ً: "ياعمي خلونا مبسوطين حتى لو الكلام مافي منه خلونا على نياتنا".