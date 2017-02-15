تساقط كثيف للثلوج في المزار الجنوبي

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تشهد مناطق لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك منذ ساعات الصباح الاولى تساقطا غزيرا للثلوج، مع ضباب كثيف ملامس الأرض.

السبيل - بتراتشهد مناطق لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك منذ ساعات الصباح الاولى تساقطا غزيرا للثلوج، مع ضباب كثيف ملامس الأرض.



وفوض مدير التربية والتعليم في اللواء الدكتور طلال المجالي صلاحياته لمديري المدارس بتعليق الدوام في المدارس الاساسية؛ تحسبا لإغلاق الطرق نظرا لغزارة الثلوج .



وبين متصرف اللواء حمد الكرازنة ان غرف العمليات الرئيسية والفرعية في مناطق اللواء تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تنجم عن تماسك الثلوج واغلاقات الشوارع والطرق الرئيسية، داعيا المواطنين الى عدم الخروج من منازلهم الا في حالة الضرورة القصوى، واخذ الحيطة والحذر عند استخدام الطرق؛ للحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم .