3800 جريمة إلكترونية خلال 2016.. والإناث الأكثر تضرراً
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قال الرائد رائد الرواشدة رئيس قسم التحقيق والمتابعة الفنية في وحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام إن عدد القضايا التي سجلت في الوحدة خلال العام 2016 تجاوز 3800 جريمة الكترونية، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من المتضررين هن إناث.
وأضاف الرواشدة خلال حديثه لندوة عقدتها وحدة الجرائم الالكترونية بوكالة بترا، أمس الثلاثاء، أن الإناث المتسببات بجريمة إلكترونية نسبتهن قليلة جداً، مؤكداً أن الوحدة تنتهج السرية في المعلومات الواردة إليها.
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