من ترشح للفوز بلقب ''بطل رفع الأسعار'' بين هذين؟ الأربعاء, 15 شباط/فبراير 2017 09:40 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - تميزت فترتي رئيسي الوزراء الدكتور هاني الملقي، والرئيس السابق الدكتور عبدالله النسور، برفع الأسعار والضرائب والرسوم، بشكل غير مسبوق عن الحكومات السابقة، فمن ترشح للفوز بـ"بطل رفع الأسعار". شاركنا رأيك بالاستطلاع على يمين الصفحة: Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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