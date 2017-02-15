Menu
الأربعاء 15 شباط 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

من ترشح للفوز بلقب ''بطل رفع الأسعار'' بين هذين؟

من ترشح للفوز بلقب &#039;&#039;بطل رفع الأسعار&#039;&#039; بين هذين؟
السبيل - تميزت فترتي رئيسي الوزراء الدكتور هاني الملقي، والرئيس السابق الدكتور عبدالله النسور، برفع الأسعار والضرائب والرسوم، بشكل غير مسبوق عن الحكومات السابقة، فمن ترشح للفوز بـ"بطل رفع الأسعار".
 شاركنا رأيك بالاستطلاع على يمين الصفحة:

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى