من ترشح للفوز بلقب ''بطل رفع الأسعار'' بين هذين؟

السبيل - تميزت فترتي رئيسي الوزراء الدكتور هاني الملقي، والرئيس السابق الدكتور عبدالله النسور، برفع الأسعار والضرائب والرسوم، بشكل غير مسبوق عن الحكومات السابقة، فمن ترشح للفوز بـ"بطل رفع الأسعار".