بالأرقام.. ارتفاع اسعار الخضار في السوق المركزي

Tweet

السبيل- ارتفعت اسعار معظم اصناف الخضار في السوق المركزي خاصة البندورة والكوسا والخيار والفاصوليا والبطاطا.



وتراوح سعر كيلو البندورة المعلقة من 800-900 فلس، والمكشوفة من 350-450 فلسا، والكوسا من 900-1000 فلس، والاسود العجمي من 450-550 فلسا، والبطاطا من 400-500 فلس، والزهرة من 250-350 فلسا، والخيار من 350-400 فلس.



وارجع نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد سبب الارتفاع الى درجات الحرارة المتدنية التي اثرت على مناطق الانتاج بالإضافة الى الامطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين مما قلل من الكميات الواردة من الخضار للأسواق المركزية.



واوضح في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان عدم اهتمام كثير من مزارعي منطقة غور الصافي بمزروعاتهم لانخفاض اسعارها خاصة مادة البندورة ادى الى انتهاء موسم الانتاج في هذه المنطقة قبل الاوان مما اثر على الكميات الواردة من الخضار، اضافة الى عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لهذا العام بسبب ما يواجهونه من نقص في الايدي العاملة ومن صعوبة في تسويق منتجاتهم الزراعية بسبب ظروف المنطقة المحيطة بنا ولجوء كثير من المزارعين في مناطق الغور الاوسط لتأخير الزراعات المحمية كالبندورة والخيار لتتناسب مع اسواق منطقة الخليج، الأمر الذي أدى الى قلة الكميات الواردة من الخضار للأسواق المركزية.



وتوقع ابو حماد ان تزداد الكميات الواردة للأسواق في الايام المقبلة في حال تحسن درجات الحرارة نظرا لان الانتاج في هذه المناطق يحتاج الى درجات حرارة مرتفعة مما يزيد من الكميات الواردة وبالتالي انخفاض اسعارها.