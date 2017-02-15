ما حقيقة وفاة أسد حديقة حيوانات الرصيفة؟
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نفت إدارة حديقة "القرية العالمية للحيوانات" الأخبار المتداولة عن وفاة أسد الحديقة.
وأضافت إدارة الحديقة في حديثها "للسبيل" أن الأسد بخير ولا يزال على قيد الحياة.
وكان ناشطون عبر الانترنت تداولوا خبر صوراً قالوا أنها للأسد المتوفى في حديقة حيوانات الرصيفة الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيراً مع الخبر الذي تبين أنه "إشاعة".
وكان ناشطون عبر الانترنت تداولوا خبر صوراً قالوا أنها للأسد المتوفى في حديقة حيوانات الرصيفة الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيراً مع الخبر الذي تبين أنه "إشاعة".
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