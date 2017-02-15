Menu
الأربعاء 15 شباط 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

ما حقيقة وفاة أسد حديقة حيوانات الرصيفة؟

ما حقيقة وفاة أسد حديقة حيوانات الرصيفة؟
السبيل - مؤمنة معالي 

نفت إدارة حديقة "القرية العالمية للحيوانات" الأخبار المتداولة عن وفاة أسد الحديقة.
وأضافت إدارة الحديقة في حديثها "للسبيل" أن الأسد بخير ولا يزال على قيد الحياة. 

وكان ناشطون عبر الانترنت تداولوا خبر صوراً قالوا أنها للأسد المتوفى في حديقة حيوانات الرصيفة الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيراً مع الخبر الذي تبين أنه "إشاعة".

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى