أمطار اليوم وثلوج متوقعة فوق المرتفعات الخميس

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السبيل- تكون درجات الحرارة نهار اليوم دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية، بحسب موقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، أن الطقس يكون بارداً وغائما، مع استمرار هطل زخات من الأمطار أحياناً فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، تكون على شكل زخات من البرد في بعض المناطق. السبيل- تكون درجات الحرارة نهار اليوم دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية، بحسب موقع طقس العرب.وأوضح الموقع، أن الطقس يكون بارداً وغائما، مع استمرار هطل زخات من الأمطار أحياناً فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، تكون على شكل زخات من البرد في بعض المناطق.

فيما يتوقع تساقط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد على 1200 متر، في حين تتساقط زخات أمطار مخلوطة بالثلوج أحياناً فوق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر عن سطح البحر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

وليلاً، تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع بقاء الفرصة مُهيأة لتساقُط زخات من الأمطار أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وحذر الموقع من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه، خاصة في شمال المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، والانزلاق على الطرقات خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية بفعل تساقط الثلوج نهاراً وتشكل الانجماد ليلاً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق وغرب عمان: من 8 الى3، إربد: من 10 الى 1، جرش والزرقاء: من 11 الى 4، السلط: من 7 الى 1، عجلون: من 7 الى 0، المفرق: من 10 الى 2، مادبا: من9 الى 2، الكرك: من 8الى 2، الطفيلة: من 9 الى 1، معان: من 9 الى 0، العقبة: من 18 الى 9 والبحر الميت: من 20 الى 9.

وتوقع "طقس العرب" أن تنخفض درجات الحرارة نهار غد بشكل إضافي وملموس، وتكون دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 7-10 درجات مئوية.

وتعبر البلاد جبهة هوائية مع ساعات فجر وصباح غد، حيث يكون الطقس بارداً وغائما مع هطل الأمطار بين الحين والآخر في عموم مناطق المملكة، تكون غزيرة أحيانا وقد تُصحب بزخات من البرد.

ويتوقع أن تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 900 متر، وتتراكم على التي تزيد على 1000 متر في شمال ووسط المملكة، وتتركز الفعالية الجوية خلال ساعات العصر والمساء فوق المنطقة الجنوبية والشرقية من المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، مُعتدلة السرعة صباحاً، تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة عصراً ومساءً، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

