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الثلاثاء 14 شباط 2017

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استمرار الخطبة الإلزامية الجمعة القادمة.. اقرأ النص الكامل (رابط)

استمرار الخطبة الإلزامية الجمعة القادمة.. اقرأ النص الكامل (رابط)
السبيل

استمرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في إلزام خطباء المساجد، بخطبة الجمعة، حيث ألزمتهم بإلقاء خطبة الجمعة القادمة حول "غزوة مؤتة".

وأرسلت الوزارة رابط الخطبة للخطباء عبر رسالة sms قائلة لهم: أخي الخطيب.. اطلع على خطبة الجمعة الإلزامية بعنوان (غزوة مؤتة) بتاريخ 17-2-2017 على الرابط الآتي:

https://drive.google.com/file/d/0By8TkmNQ3MWPeXYxOTNyQlV1Ym8/view


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