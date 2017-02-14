استمرار الخطبة الإلزامية الجمعة القادمة.. اقرأ النص الكامل (رابط)

السبيلاستمرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في إلزام خطباء المساجد، بخطبة الجمعة، حيث ألزمتهم بإلقاء خطبة الجمعة القادمة حول "غزوة مؤتة".