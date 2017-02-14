النائب الحباشنة للملقي: ''كل مصايب البلد من وراك'' والأخير ينسحب (فيديو)

السبيلانتقد النائب صداح الحباشنة، رئيس الوزراء هاني الملقي، بشدة، قائلا له في أثناء جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء: "إنت يا ملقي رايح تدهور البلد، وتقضي علينا وعلى الشعب الأردني".

وأضاف مخاطباً الملقي: "ارحم الشعب الأردني.. إنت من أول ما جيت كل مصايب البلد من وراك.. اتق الله يا رجل.. اتق الله في الشعب الأردني".وتابع: "أنا بقول لمجلس النواب إنو ننتبه من هذه الحكومة.. الحكومة تجاوزت جميع الخطوط الحمر".ورأى أن الملقي غير قادر على إدارة المرحلة، مضيفا: "ثبت أن جميع سياسات الملقي فاشلة".وبعد اعتراض بعض النواب؛ قاطع رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية النائب الحباشنة، قائلا له: "رجاءً تكلم بلغة سياسية".وعقب هذا الموقف مباشرة؛ انسحب الملقي والامتعاض باد على وجهه.