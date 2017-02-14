''الحسين للسرطان'' يوضح حالة الطفل كرم
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قال بيان صادر عن مؤسسة الحسين للسرطان إن الطفل كرم، الذي يعاني من مرض مناعي يؤدي لنقص وراثي في قدرة الجسم على إنتاج العناصر المناعية المقاومة للإلتهاب وهذه الحالة تحتاج لزراعة نخاع العظم، يصعب نقله لمستشفى الحسين للسرطان.
وأوضح المركز في البيان أن نقل الطفل كرم قد يشكل خطراً على صحته إلى جانب أن العملية محفوفة بالمخاطر لا يمكن تلافيها أو منعها في هذه المرحلة.
وأضاف البيان: فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تخرج علينا بصيغ تضعنا في موقع اللامسؤولية الإنسانية والإتهام، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد صباح الأربعاء للبت في إمكانية نقل الطفل من عدمه بمشاركة استشاريين في طب الأطفال وزراعة النخاع.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صوراً للطفل الرضيع كرم وأشاروا إلى رفض المستشفى استقباله وإجراء العملية له.
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