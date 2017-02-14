''الحسين للسرطان'' يوضح حالة الطفل كرم

السبيل- مؤمنة معاليقال بيان صادر عن مؤسسة الحسين للسرطان إن الطفل كرم، الذي يعاني من مرض مناعي يؤدي لنقص وراثي في قدرة الجسم على إنتاج العناصر المناعية المقاومة للإلتهاب وهذه الحالة تحتاج لزراعة نخاع العظم، يصعب نقله لمستشفى الحسين للسرطان.وأوضح المركز في البيان أن نقل الطفل كرم قد يشكل خطراً على صحته إلى جانب أن العملية محفوفة بالمخاطر لا يمكن تلافيها أو منعها في هذه المرحلة.