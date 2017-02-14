القبض على 3 من فارضي الاتاوات في اربد

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السبيل- بترا

القى العاملون في البحث الجنائي وشرطة اربد القبض على ثلاثة اشخاص من المطلوبين بفرض الاتاوات واطلاق العيارات النارية دون داع , واخر ارتكب اربع سرقات لمركبات مواطنين في محافظة اربد .

السبيل- بتراالقى العاملون في البحث الجنائي وشرطة اربد القبض على ثلاثة اشخاص من المطلوبين بفرض الاتاوات واطلاق العيارات النارية دون داع , واخر ارتكب اربع سرقات لمركبات مواطنين في محافظة اربد .

وقالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام انه على اثر تقديم عدد من التجار في محافظة اربد شكاوى الى قسم بحث جنائي اربد بقيام احد الاشخاص المشبوهين ومعه اخرون بطلب الاتاوات منهم واطلاق عيارات نارية دون داع بالقرب من محالهم التجارية شكل فريق تحقيقي من قسم البحث الجنائي بالاشتراك مع مديرية شرطة محافظة اربد للتحقيق في تلك الشكاوى والقاء القبض على ذلك المطلوب ومن معه من اشخاص .



واضافت ادارة الاعلام الامني ان الفريق التحقيقي ومن خلال ما قام به من رصد وتتبع وجمع معلومات حول المشتبه به ومن معه تمكنوا من تحديد مكان وجوده في احد المنازل في محافظة اربد , ونفذت قوة امنية من البحث الجنائي وشرطة اربد مداهمة لذلك المنزل افضت لالقاء القبض على المطلوب الرئيسي وشخصين اخرين كانا برفقته تبين ان احدهما مطلوب وعثر كذلك داخل المنزل بعد تفتيشه على مجموعة من الادوات الحادة وبوشرت التحقيقات .



وفي سياق متصل القى العاملون في قسم بحث جنائي اربد كذلك القبض على احد المشبوهين في قضايا سرقة المركبات بعد ورود معلومات حول وجود شبهات ومعلومات تشير لقيامه بسرقة عدد من المركبات , حيث اعترف بعد التحقيق معه بقيامه بسرقة اربعة مركبات لمواطنين في اوقات واماكن مختلفة وما زال التحقيق جاريا .

