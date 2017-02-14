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الثلاثاء 14 شباط 2017

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السفارة الأمريكية تنفي سفر الأردنيين بدون فيزا

السفارة الأمريكية تنفي سفر الأردنيين بدون فيزا
السبيل - بترا

أكدت السفارة الاميركية ان الخبر الذي تم تداوله عن السفر بدون تأشيرة للولايات المتحدة من بعض الجنسيات العربية غير صحيح.

وقالت في بيان صحافي وزعته اليوم إنه لم يتم إصدار أي قرار تنفيذي بشأن التأشيرات أو الهجرة منذ 27 كانون الثاني 2017، مؤكدة انها ترحب بطلبات الأردنيين وغيرهم للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة الأميركية.

واشارت الى ان محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن اصدرت أمراً في 3 شباط الحالي، تمنع فيه الحكومة الأميركية من إنفاذ بعض أحكام معينة من القرار التنفيذي رقم 13769 بما فيه ذلك المتعلق بالتأشيرات والسفر للولايات المتحدة، ونتيجة لذلك قامت وزارة الخارجية الأميركية وامتثالاً لأوامر المحكمة بالسماح للأفراد الحاملين تأشيرات سارية المفعول السفر للولايات المتحدة.

وقالت ان السفارات والقنصليات استأنفت عملية إصدار التأشيرات لمواطني الدول السبعة التي كانت تخضع للقرار التنفيذي رقم 13769 ويستطيع الراغبون بالحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة أن يتصلوا بأقرب سفارة أميركية أو قنصلية للحصول على المعلومات حول تحديد موعد للمقابلة.

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التعليقات (2)

  • يييييي

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    عاد انا جهزت حالي وقلت بروح العب شوية قمار بنوادي ترامب واخسرلي اكم مليون علشان ارفع اقتصاد الولايات المنتحدة الترمبولينية خليه يحس انو بيطلع منو حاجة يناس ، كل مابيطلع بقرار بتعركسولو اياه اي مرة واحدة اجبروا بخاطر هالغلبان ! خطية إمشان يحس انو في منو فايدة حرام .

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  • له له له له

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    عاد انا قلت هساع صرنا بنقدر نفطر في نيو يورك ونتغدى في لوس انجلوس وبلا من العشا عاشان الواحد ينام خفيف !!! قال يعني انو طرمب جاب التايهة ؟ والله ماني عارف لويش عاملين كل هالهوليلة لهالقرار الغبي ؟ يعني الواحد مو لاقي يطعمي عيالو وبدو يسمحلنا نطلع نشم الهوا ونصير سياح ونروح على اميركا نصور الاميركان وونتصور سيلفي جنب الحمير مثل السياح اللي عنجد وندوش تويتر والفيس بوك بهالهبل الالكتروني يعني ؟؟؟؟؟؟ اي روح مسح بهالقرار وبعد هيك بتعض عليه ، قال طرمب قال اي صدقني كل هالهبل ماحدا سبقو عليه ولسة ياما حنشوف .

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