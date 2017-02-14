السفارة الأمريكية تنفي سفر الأردنيين بدون فيزا

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أكدت السفارة الاميركية ان الخبر الذي تم تداوله عن السفر بدون تأشيرة للولايات المتحدة من بعض الجنسيات العربية غير صحيح.

السبيل - بتراأكدت السفارة الاميركية ان الخبر الذي تم تداوله عن السفر بدون تأشيرة للولايات المتحدة من بعض الجنسيات العربية غير صحيح.



وقالت في بيان صحافي وزعته اليوم إنه لم يتم إصدار أي قرار تنفيذي بشأن التأشيرات أو الهجرة منذ 27 كانون الثاني 2017، مؤكدة انها ترحب بطلبات الأردنيين وغيرهم للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة الأميركية.



واشارت الى ان محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن اصدرت أمراً في 3 شباط الحالي، تمنع فيه الحكومة الأميركية من إنفاذ بعض أحكام معينة من القرار التنفيذي رقم 13769 بما فيه ذلك المتعلق بالتأشيرات والسفر للولايات المتحدة، ونتيجة لذلك قامت وزارة الخارجية الأميركية وامتثالاً لأوامر المحكمة بالسماح للأفراد الحاملين تأشيرات سارية المفعول السفر للولايات المتحدة.



وقالت ان السفارات والقنصليات استأنفت عملية إصدار التأشيرات لمواطني الدول السبعة التي كانت تخضع للقرار التنفيذي رقم 13769 ويستطيع الراغبون بالحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة أن يتصلوا بأقرب سفارة أميركية أو قنصلية للحصول على المعلومات حول تحديد موعد للمقابلة.