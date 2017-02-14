الملك يستقبل عون في مطار ماركا

يحدث الآن: جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في مطار ماركا العسكري #الأردن#لبنان — RHC (@RHCJO) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

وجرت للرئيس اللبناني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض الملك والرئيس الضيف حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني اللبناني والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة لضيف الأردن.ويرافق الرئيس عون، خلال الزيارة، وفد يضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والداخلية والبلديات، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، والاقتصاد والتجارة، ومدير عام الأمن العام.