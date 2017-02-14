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الثلاثاء 14 شباط 2017

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الملك يستقبل عون في مطار ماركا

الملك يستقبل عون في مطار ماركا
السبيل- استقبل الملك عبدالله الثاني ظهر الثلاثاء الرئيس اللبناني ميشيل عون في مطار ماركا.حسب ما ذكر الديوان الملكي عبر تغريده على حسابه الرسمي بتويتر.
وجرت للرئيس اللبناني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض الملك والرئيس الضيف حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني اللبناني والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة لضيف الأردن.

ويرافق الرئيس عون، خلال الزيارة، وفد يضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والداخلية والبلديات، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، والاقتصاد والتجارة، ومدير عام الأمن العام.


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