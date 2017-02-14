''النواب'' يؤجل مناقشة رفع الأسعار.. والملقي يغادر الجلسة

وقاطع نواب زمليهم النائب صداح الحباشنة أثناء حديثه تحت القبة بعد أن وجهه انتقادات قاسية لرئيس الوزراء هاني الملقي.



وضرب النواب على مقاعدهم عندما اتهم الحباشنة رئيس الوزراء بأنه سبب كل مصائب البلد وتابع أنه سياساته راح تدهور البلد وتابع أن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء ورأى ان الإجراءات الحكومة سيكون حاصلها 3 مليارات وليس 450 مليون دينار.

السبيل - نبيل حمرانقرر مجلس النواب الثلاثاء تأجيل جلسة مناقشة قرارات الحكومة برفع الأسعار، إلى حين تسليم تقرير اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار.من جهته قال النائب عبد الله العكايلة إن تأجيل النقاش، يضع المجلس في صورة سخرية أمام الشارع الأردني، إذ لا يعقل أن يتم التأجيل بعد أن قدم المجلس مذكرة بأغلبية نيابية تطالب بمناقشة قرارات رفع الأسعار مع الحكومة، إلا أن النواب مضى في قراره وأعلن عطية تأجيل الجلسة.وبعد حديث الحباشنة، غادر رئيس الوزراء الجلسة، ليحول رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية الحديث من النائب الحباشنة إلى النائب وفاء بني مصطفى.