أمطار مختلطة بالثلج على مرتفعات الشمال

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السبيل- توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار اليوم الثلاثاء لتصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية، بحسب موقع "طقس العرب". السبيل- توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار اليوم الثلاثاء لتصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية، بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس بارداً وغائماً بسُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُرجح هُطول زخات من الأمطار والبَرَد في شمال ووسط المملكة.

وتوقع "طقس العرب" أن تتركز الفعالية الجوية لاحقا في شمال المملكة لتتساقط الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد على 1000 متر، قد تتراكم فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر في جرش وعجلون، وتتدنى الرؤية الأفقية بسبب تشكُل الضباب على فوق المرتفعات.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، مُعتدلة السُرعة تكون نشطة السرعة فوق الجبال الجنوبية (جبال الشراه) والمناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة وضبابية في الجبال، ويكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار والبَرَد فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الهطولات على شكل زخات ثلجية فوق الجبال العالية في المنطقة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وحذر "طقس العرب" من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه، خاصة في شمال المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتوقع "طقس العرب" أن تعبر المملكة فجر غد الأربعاء جبهة هوائية باردة وتنخفض درجات الحرارة الى ما دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

ويشهد شمال ووسط المملكة هطولا غزيرا للمطر مصحوبا بالرعد والبرد، مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 1000 متر، قد تتراكم في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السُرعة.

