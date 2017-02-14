خبراء: تحرك أردني استباقي في سوريا لتثبيت التهدئة ومواجهة تمدد ''داعش''

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شهدت الدبلوماسية الأردنية تحركاً نشطاً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتطورات الملف السوري وتنامي الحديث عن المناطق الآمنة، لا سيما في منطقة الجنوب السوري المحاذية لحدوده الشمالية. السبيل– خليل قنديلشهدت الدبلوماسية الأردنية تحركاً نشطاً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتطورات الملف السوري وتنامي الحديث عن المناطق الآمنة، لا سيما في منطقة الجنوب السوري المحاذية لحدوده الشمالية.

ويرى محللون أن هذه التطورات دفعت الأردن للخروج من المنطقة الرمادية بحسب وصفهم وفك ارتباطه بالموقف الخليجي من الملف السوري، والسعي للعب دور مؤثر في المشهد السوري خاصة فيما يتعلق بحماية حدوده الشمالية ومعالجة ملف اللاجئين السوريين ومواجهة تمدد تنظيم "داعش" في الجنوب السوري في ظل ما يواجهه التنظيم من تحركات عسكرية في كل من الموصل والرقة.

وذهب محللون في حديث لـ"السبيل" إلى أن التحرك الأردني تجاه الملف السوري وما تضمنه من زيارة الملك عبدالله الثاني إلى كل من روسيا والولايات المتحدة تزامناً مع تنفيذ الجيش الأردني عدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش جنوب سوريا، يأتي كتحرك استباقي أردني في ظل التطورات الأخيرة في سوريا والعراق.

وشهدت منطقة درعا يوم أمس اندلاع معارك مفاجئة بين القوات النظامية السورية وفصائل معارضة بينها "فتح الشام" التي تصنفها موسكو على أنها ضمن "الجماعات الإرهابية" وذلك بعد أشهر من جمود هذه الجبهة، مما يهدد التفاهمات بين موسكو وعمان بـالتهدئة في مناطق الجنوب.

فيما يؤكد المحللون أن أي حديث عن إنشاء مناطق آمنة في جنوب سوريا لن يتحقق بدون تنسيق أمريكي – روسي لتثبت التهدئة في الجنوب والسعي لمعالجة ملف اللاجئين السوريين وانخراط الفصائل المسلحة في عملية التسوية السياسية بحيث تكون هذه المناطق الآمنة منطلقاً لمواجهة "التنظيمات الإرهابية" بتفاهم دولي، بحيث يكرس الأردن نفسه كحليف للولايات المتحدة في محاربة "الإرهاب".

واستبعد المحللون التدخل العسكري الأردني على الأرض لاستهداف تنظيم "داعش" في الجنوب على غرار عملية درع الفرات التي تقودها القوات التركية شمال سوريا، مع إمكانية دعم الأردن لعملية عسكرية تقودها فصائل المعارضة السورية وتوفير الغطاء الجوي والمدفعي والدعم اللوجستي والعسكري لها.

الدويري: التدخل البري جنوب سوريا مستبعد

الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري أشار في تصريح لـ"السبيل" إلى أن إنشاء المناطق الآمنة يتطلب تفاهماً أمريكياً – روسياً على أساس حل قضية اللاجئين ومواجهة تنظيم " داعش" مما يتيح دوراً للأردن في المنطقة الآمنة جنوب سوريا والتي ستكون في مناطق الفصائل المشاركة في أستانا وحمايتها ضمن جهود دولية.

ويرى الدويري أن الدور الأردني لم يتم تحديد معالمه حتى الآن في حين استبعد تكرار تجربة درع الفرات في جنوب سوريا، مشيرا إلى أن معظم فصائل الجبهة الجنوبية التي تزيد عن 52 فصيلا مسلحا مشتركة في أستانا وهي ملتزمة بوقف أطلاق النار، فيما يقتصر وجود داعش في منطقة حوض اليرموك إضافة لمجموعات من فتح الشام في مناطق متفرقة من الريف الجنوبي، كما عبر عن أمله في عدم تورط الأردن في تدخل عسكري مباشر مشيراً إلى الخسائر المتلاحقة للجيش التركي في عملية درع الفرات.

وفي ظل الأنباء عن عقد لقاءات بين ضباط أمن أردنيين وضباط أمن سوريين وعلاقتها بإمكانية حدوث تنسيق أردني مع قوات الأسد، أشار الدويري إلى عدم إمكانية الجزم بما جرى في هذه اللقاءات مع عدم استبعاد وجود تنسيق امني وتبادل للمعلومات فيما يتعلق بمواجهة داعش، فيما أكد التزام الأردن بموقف جامعة الدول العربية من النظام.

الرنتاوي: قلق أردني من تمدد"داعش" جنوب سوريا

من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي أن التحرك الأردني في الملف السوري معني بشكل خاص بأمن الحدود الشمالية في ظل تحول منطقة جنوب سوريا لمنطقة تجميع وتحشيد لفلول تنظيم "داعش" من نينوى والموصل والرقة بما يشكل مربعا مقلقا للأمن الأردني.

واعتبر الرنتاوي في تصريح لـ"السبيل" أن الأردن معني بمنطقة آمنة توافقية بحيث تشترك الفصائل المسلحة في الجنوب في مسارات التهدئة، مشيراً إلى مشاركتها في مؤتمر أستانا إلى جانب المشاركة الأردنية، باعتبار أن الأردن معني بمسار جنيف للحل السياسي للازمة وحشد مختلف القوات في سوريا لمواجهة تنظيم "داعش" وبناء حالة من الثقة والتهدئة في الجنوب السوري الامر الذي تم بحثه خلال زيارة الملك عبدالله الثاني إلى روسيا.

واستبعد الرنتاوي أي دخول لقوات أردنية برية في سوريا، مع إمكانية الاقتصار على توجيه ضربات جوية وغطاء مدفعي وتقديم الدعم العسكري واللوجستي للفصائل المسلحة لمواجهة تنظيم " داعش".

السبايلة: الدور الأردني استباقي لطبيعة التحولات في سوريا

فيما يرى المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة أن الدور الأردني يأتي استباقاً لطبيعة التحولات في المشهد السوري باعتبار أن معركة الجنوب السوري قادمة لا محالة، وان معركة تحرير الرقة وانعكاساتها ستكون كبيرة على الحدود الأردنية؛ مما يتطلب بأن يكون الأردن على اطلاع وجزءا من المشهد السوري لحماية الأمن الأردني والحدود الأردنية.

وأشار السبايلة في تصريح لـ"السبيل" إلى أن أولوية الأردن المتعلقة بمكافحة الأرهاب تتطلب وجود شريك في الجنوب السوري بما يتيح إمكانية استنساخ الأردن للدور التركي في سوريا دون تدخل أردني عسكري مباشر، وذلك لاستباق الخطر القادم سواء استهداف الحدود او موجات جديدة من اللاجئين، مما يدفع الأردن لتأمين الجنوب السوري وتهيئته للاستقرار ودفع الجماعات المسلحة للانضمام للحل السياسي.

فيما أشار إلى عدة تحديات تواجه الأردن في لعب هذا الدور في الجنوب لا سيما فيما يتعلق بقبول الفصائل للتهدئة ودخول لاعبين آخرين لإعادة الفوضى إلى الجنوب مما يفقد الأردن ورقة حققت له مكاسب سياسية ليكون جزءا من المشهد السوري.

واعتبر السبايلة أن التحولات في الملف السوري فرضت على الأردن أخذ مواقف أكثر علنية لحماية حدوده وأمنه والتأسيس لمرحلة مستقبلية خاصة في الجانب الاقتصادي واحتمال دخول الاردن في ملف اعادة الإعمار في سوريا واستئناف الحركة التجارية عبر الحدود مع سوريا وتركيا.

وحول التصورات المتعلقة بالمناطق الآمنة يرى السبايلة أن فكرتها مرتبطة بمحاربة الإرهاب مما يتطلب قوات دولية بتفاهم دولي لحماية المدنيين معالجة ملف اللاجئين، بحيث لا تكون هذه المناطق الآمنة تحت سيطرة فصائل المعارضة مع العمل على دمج الفصائل المسلحة بالعملية السياسية وقوننتها بناء على تفاهمات دولية.