ضبط 80 ألف حبة مخدرة مخبأة قرب الحدود الشمالية

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السبيل- أسفرت عملية مشتركة بين قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات عن ضبط 80 ألف مخدرة مخبأة في منطقة صخرية بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي. السبيل- أسفرت عملية مشتركة بين قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات عن ضبط 80 ألف مخدرة مخبأة في منطقة صخرية بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني فإن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب في منطقة صخرية بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي حيث تم على الفور التواصل والتنسيق مع قيادة قوات حرس الحدود الملكية وتمرير كافة المعلومات اليهم حيث قاموا بدورهم بمتابعتها وتكثيف عمليات المسح والتمشيط للمنطقة المتوقع إخفاء المواد المخدرة بها لضبط تلك المواد قبل دخولها للمملكة.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني أنه ونتيجة للتنيسق وتبادل المعلومات وما قام به العاملون في قيادة قوات حرس الحدود الملكية من مسح وتمشيط للمنطقة تمكنوا من ضبط 80 ألف حبة مخدرة اخفيت في منطقة صخرية بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي وجرى تسليمها لإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات للوصول للمتورطين والقبض عليهم.

