المصري : حل البلديات لم يبحث لغاية الان

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السبيل- (بترا)- اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين لم يتطرق لموضوع حل البلديات نهائيا .

السبيل- (بترا)- اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين لم يتطرق لموضوع حل البلديات نهائيا .

وقال المصري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان حل البلديات لم يبحث على اي مستوى حتى تاريخه.



وبين ان الاهتمام الان يتركز على توفير ارضية مناسبة للهيئة المستقلة للانتخاب لبدء استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات.



وعن دور الوزارة بالانتخابات المقرر اجراؤها في 15 اب المقبل، قال المصري انه يتمحورفي دعم جهود الهيئة فقط، مؤكدا ان كل امكانات الوزارة من كوادر وخبرات واليات وتقنيات متاحة امام الهيئة.



واكد ان الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات هي هم عام يجب على الجميع الاشتراك والاسهام بإنجاحها.

