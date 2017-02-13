أردني يسأل محمد بن راشد عن الفساد.. فماذا أجابه؟ (فيديو)

الأسئلة وجهت للشيخ محمد خلال جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات أمس الأحد ، حيث بدأ برسالة صريحة وجهها إلى الحكومات العربية منذ أكثر من / 12 / عاما مفادها أن ” عليكم أن تتغيروا أو أنكم ستغيرون”.وحول الإجابة عن السؤال قال آل مكتومإن "العضو الفاسد في جسم الإنسان يجب التخلص منه، والفساد في الحكومات والدول سبب التخلف، وفي أي بلد تستطيع تلمسه من اللحظة الأولى التي تصل فيها مطار البلد، الخطأ هو السكوت عن الفساد وكأنه يصبح هو القاعدة، وفي بعض الدول يصبح الفساد أمراً طبيعياً".وقال: نحن مسؤولون أمام الله وأمام شعبنا ولا نرضى بأي تقصير .وأشار إلى أن القائد الحقيقي لا يرضى بالفساد ولا يسكت عنه، قائلا: نحن في الإمارات لا نقبل بأي شكل من أشكال الفساد، وأعدكم أن لا نرضى به.