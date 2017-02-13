بيان الأمن عن حارق الباص بصويلح (فيديو)

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كما تبين انه يعمل بموجب تصريح منتهٍ، اضافة الى قيامة بتغيير اسم الخط المثبت على الحافلة دون سند قانوني؛ حيث إن الحافلة عاملة في الاصل على احد الخطوط الداخلية في محافظة البلقاء، وبتدقيق المركبة تبين كذلك انها منتهية الترخيص منذ 9/5/2016 اي بما يزيد على ستة اشهر . السبيل - قالت ادارة الاعلام الامني إنه في صباح هذا اليوم قامت كوادر ادارة السير بإيقاف حافلة عمومية متوسطة بالقرب من دوار صويلح، وعند طلبهم من السائق ابراز اوراقه الثبوتية والتراخيص؛ للتأكد منها، عجز السائق عن ابراز رخصة قيادتة، ورخصة الحافلة.كما تبين انه يعمل بموجب تصريح منتهٍ، اضافة الى قيامة بتغيير اسم الخط المثبت على الحافلة دون سند قانوني؛ حيث إن الحافلة عاملة في الاصل على احد الخطوط الداخلية في محافظة البلقاء، وبتدقيق المركبة تبين كذلك انها منتهية الترخيص منذ 9/5/2016 اي بما يزيد على ستة اشهر .



واضافت ادارة الاعلام الامني ان كل تلك المخالفات تستوجب حجز المركبة وفق القانون، حيث تم ابلاغ السائق (يحمل 64 اسبقية بقضايا مختلفة) بذلك، فرفض حجز المركبة، وقام بالتطاول على رجال السير، وقام عندها بسكب مادة بترولية احضرها له المحصل الذي يعمل معه على المركبة، وأشعل النار فيها، وتم التعامل مع الحريق من قبل مجموعات الدفاع المدني، ولم تقع اية اصابات تذكر .



وتابعت ادارة الاعلام الامني انه جرى اصطحاب السائق والمحصل الذي يعمل معه للمركز الامني المختص، ليتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهما.