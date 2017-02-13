حقيقة وجود شيبس مصنع من "الخنزير" في الأسواق الأردنية

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قال هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء إن كوادر المؤسسة تلقت بلاغاً يفيد بوجود شيبس يباع في الأسواق الأردنية مصنع من لحم الخنزير.

السبيل - مؤمنة معاليقال هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء إن كوادر المؤسسة تلقت بلاغاً يفيد بوجود شيبس يباع في الأسواق الأردنية مصنع من لحم الخنزير.



وأضاف عبيدات خلال حديثه لاذاعة "جي بي سي" اليوم الاثنين أن كوادر المؤسسة تفتش منذ ظهر الأحد عن المنتج؛ للتأكد من وجوده فعلاً في الأسواق واتخاذ الإجراء المناسب.



تصريحات عبيدات جاءت عقب انتشار صور للشيبس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر المعلومات المكتوبة على الغلاف بأن لحم الخنزير يدخل في تصنيعه وهو ما أثار المتابعين.