أمطار متفرقة وزخات ثلجية فوق المرتفعات

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السبيل- توالي درجات الحرارة نهار اليوم انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية. السبيل- توالي درجات الحرارة نهار اليوم انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية.

وأوضح موقع طقس العرب، أن الطقس يكون بارداً وغائما غالباً، بسُحب على ارتفاعات مُختلفة، مع هطل زخات من الأمطار فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الهطلات على شكل زخات ثلجية فوق الجبال العالية جنوب المملكة، ويُتوقع تشكُل الضباب على فترات فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، مُعتدلة السُرعة تكون نشطة السرعة فوق الجبال الجنوبية (جبال الشراه) والمناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غالباً، غائمة ليلاً، مع استمرار هطل زخات من الأمطار فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الهطلات على شكل زخات ثلجية أو ثلوج فوق الجبال العالية جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية.

وحذر الموقع من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 16 إلى 7، غرب عمان: من 14 الى 5، إربد: من 15 الى 6، جرش: من 15 الى 7، السلط: من 13 الى 5، الزرقاء: من 17 الى 7، المفرق: من 16 الى 5، مدبا والكرك والطفيلة وعجلون: من 13 الى 4، معان: من 16 الى 3، العقبة: من 22 الى 11 والبحر الميت: من 23 الى 11.

وتوقع "طقس العرب" أن توالي درجات الحرارة نهار غد انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، ويبقى الطقس بارداً وغائما غالباً بسُحب على ارتفاعات مُختلفة، مع هطل زخات من الأمطار فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الهطلات على شكل زخات ثلجية فوق الجبال العالية جنوب المملكة، ويُتوقع تشكُل الضباب على فترات فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، مُعتدلة السُرعة تكون نشطة السرعة فوق الجبال الجنوبية (جبال الشراه) والمناطق الصحراوية، في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

