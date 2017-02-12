معانيون يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم (صور)

السبيلواصلت "لجنة أهالي المعتقلين من أبناء مدينة معان" لليوم الثالث على التوالي، اعتصامها في خيمة أقامتها أمام أحد مداخل المدينة بموقع ساحة السبيل.

وقالت متحدث باسم اللجنة في اتصال مع "السبيل"، إن "الخيمة تأتي كاعتصام مفتوح؛ يهدف إلى تنظيم نشاطات جماهيرية سلمية، للمطالبة بالإفراج عن تسعة موقوفين من أبنائنا لدى الأجهزة الأمنية، دون توجيه تهم محددة لهم".وبحسب اللجنة؛ فإن المعتقلين هم؛ عبدالفتاح أبو ظهير كريشان، وعبدالله محمود البزايعة، وزيد عاطي آل خطاب، ومصعب محمد البزايعة، وأحمد محمود البزايعة، ومالك ماجد الفناطسة، وحسن أحمد آل خطاب، ومصعب خالد القرامسة، ووليد يونس الحشاش.