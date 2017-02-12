مواطن يتقدم بشكوى ضد المحتفل بالتوجيهي برش "الشمبانيا"

وقال المشتكي جهاد علي صالح أبو سكر في شكواه إنه "بتاريخ 9-2-2017 وبعد صدور نتائج الثانوية العامة؛ قام المشتكى عليه بفتح علبة شمبانيا، وقام برش المارة في منطقة عبدون".وأضاف أن "المشتكى عليه أساء الأدب العام في الشارع العام"، مؤكدا أنه "يوجد صور وفيديو تثبت ذلك".وطلب أبو سكر من المحكمة صاحبة الاختصاص "النظر في هذه الشكوى، وإجراء المقتضى القانوني بحق المشتكى عليه".وفي السياق ذاته؛ قال المواطن أبو سكر على صفحته في "فيسبوك": "نحن لسنا أوصياء على الناس، ولكن حرمة الدين أكبر من تصرفات البعض، وهذا الوطن أرقى من هذه التصرفات".وأضاف: "نحن في دولة لها قانونها وعقدها الاجتماعي، ولا نسمح لأي شخص بالتعدي على أعرافها وذوقها العام".وتابع: "وعليه؛ تقدمت اليوم بشكوى ضد الشاب الذي احتفل برش الشمبانيا، لدى المدعي العام، وبذلك أبرئ ذمتي أمام الله من هذا التصرف، وأحيل الإجراءات القانونية لأهل الاختصاص".