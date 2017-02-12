وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث تدهور بمادبا

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قالت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت مع حادث تدهور مركبة في منطقة ضبعة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح وكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

السبيلقالت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت مع حادث تدهور مركبة في منطقة ضبعة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح وكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.



وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور لحظة وقوع الحادث، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ومن ثم نقل وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى النديم الحكومي، والحالة العامة للمصاب بالغة.









