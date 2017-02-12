تحرير 250 مخالفة رفع أسعار الدخان والانترنت

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السبيل- (بترا)-حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 250 مخالفة بحق المحلات التجارية وضبطت احدى شركات الدخان خفضت الكميات المطروحة من مادة الدخان الى السوق.

السبيل- (بترا)-حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 250 مخالفة بحق المحلات التجارية وضبطت احدى شركات الدخان خفضت الكميات المطروحة من مادة الدخان الى السوق.

وتركزت المخالفات على رفع اسعار الدخان والمشروبات الغازية والانترنت والامتناع عن البيع قبل بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر الاربعاء الماضي بزيادة الضريبة الخاصة على اسعار الدخان والمشروبات الغازية والانترنت.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة ينال نواف البرماوي ان الوزارة حذرت من زيادة اسعار السلع التي شملتها قرارات مجلس الوزراء ،مشيرا الى ان قرار زيادة الضريبة الخاصة لم يطبق بعد الى حين نشر النظام المعدل للضريبة الخاصة بالجريدة الرسمية .



ودعا في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية الشركات الى ضرورة الاستمرار بتزويد السوق بالكميات كالمعتاد دون تقليل الكميات.



وبين ان الوزارة بدأت بفرض رقابة مكثفة على كافة المحلات التجارية لمعالجة اي خلل يظهر في السوق قبل تطبيق القرار وبخاصة حالات زيادة الأسعار والامتناع عن البيع .



واكد ان زيادة الاسعار قبل تطبيق النظام المعدل للضريبة الخاصة والامتناع عن البيع تعد مخالفات صريحة لإحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يشتمل على عقوبات مالية تصل 300 الاف دينار والحبس لستة اشهر وتغليظ العقوبات حال تكرارها بحق كل من يرفع الاسعار بدون مبرر واخفاء السلع والامتناع عن بيعها.



ودعا البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن اي مخالفات في السوق سيما حالات رفع اسعار الدخان والمشروبات الغازية والأنترنت قبل سريان العمل بالنظام المعدل للضريبة الخاصة .



وقال ان الوزارة وفرت العديد من قنوات التواصل معها مباشرة من خلال هاتف الشكاوى الرئيسي ( 5661176/ 06) وكذلك تطبيق الهواتف الذكية باسم " تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية " وصفحة الوزارة على الفيس بوك وبوابتها الالكترونية.



كما دعا البرماوي التجار للمحافظة على استقرار السوق وعدم رفع أسعار الدخان والمشروبات الغازية قبل بدء تطبيق القرار وعدم الامتناع عن البيع واخفاء السلع تحت طائلة المسؤولية.



واوضح البرماوي ان الوزارة تلقت 300 شكوى من خلال هاتف الوزارة والفيس بوك وانها مستمرة باستقبال الشكاوى على مدار ال 24 ساعة.

