الملك يوجه الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات

Tweet



وجه الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأحد، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات.

السبيل - بتراوجه الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأحد، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات.



كما وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إلى تقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وإدارتها.



وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة جاهزية الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات بشكل يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية، وأهمية الاستفادة من التجارب السابقة في إدارة العملية الانتخابية.



وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية مشروع اللامركزية في إشراك المواطن في عملية صنع القرار، وتعزيز دوره في تحديد الأولويات التنموية والخدماتية في منطقته، وبما ينعكس إيجابا على حياته اليومية.



ودعا الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية حول مشروع اللامركزية، وآلية وإجراءات العملية الانتخابية برمتها، لافتا إلى أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه العملية.



بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، خلال اللقاء، أن الحكومة ستسخر إمكانياتها وستقدم كل الدعم للهيئة لإنجاح مهمتها.



وتسلم الملك عبدالله الثاني من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة التقرير النهائي المفصل للانتخابات النيابية، التي جرت في العشرين من أيلول العام الماضي، وتضمن سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها.



وتنص المادة (12) من قانون الهيئة على "إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه للملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية".



وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني.

