وفاة مواطن وزوجته في بصيرا اختناقا جراء مدفأة غاز

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توفي مواطن وزوجته في لواء بصيرا، اختناقا بسبب انبعاث الغاز من مدفأة كانت متواجدة في منزلهما، وذلك بحسب مدير دفاع مدني الطفيلة العقيد نايف النوايسة.

السبيل - بتراتوفي مواطن وزوجته في لواء بصيرا، اختناقا بسبب انبعاث الغاز من مدفأة كانت متواجدة في منزلهما، وذلك بحسب مدير دفاع مدني الطفيلة العقيد نايف النوايسة.



وأضاف العقيد النوايسة أن فريق الإنقاذ والاسعاف في دفاع مدني بصيرا توجه إلى أحد المنازل في لواء بصيرا ليجدوا رجلا وزوجته مفارقين الحياة بعد استنشاقهما لمادة الغاز أثناء نومهما ، مؤكدا أن حالات أطفالهم الخمسة مستقرة.



وأهاب بالمواطنين التأكد من مدافئ منازلهم والتأكد منها قبل خلودهم للنوم وإحكام إغلاقها جيدا وذلك لضمان عدم تسرب الغاز منها بسبب انطفاء شعلتها فجأة لأي سبب كان.