ما هي الركائز الأساسية التي أشار إليها الملك؟

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التقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بحضور الملكة رانيا العبدالله، رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العليا لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 –2025.

السبيل - بتراالتقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بحضور الملكة رانيا العبدالله، رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العليا لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 –2025.



وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، أهمية العمل بشكل سريع لتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لضمان فرص ومستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن.



وشدد الملك عبدالله الثاني على أن الركائز الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية، تتمثل بوجود مناهج متطورة، ومعلم يتمتع بالقدرة والمهنية العالية، وتعليم تقني متقدم، إضافة إلى توفير فرص التعليم المبكر.



كما أكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، رئيس اللجنة، ضرورة أن تعمل جميع الإدارات التنفيذية في الوزارات والمؤسسات الشريكة على تنفيذ هذه الاستراتيجية.



وقال الملك عبدالله الثاني إن التعليم أولوية وطنية، وهاجسي الأول هو أن نتمكن من تحسين مستقبل أبنائنا وبناتنا، من خلال توفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم.



وبالنسبة للتدريب المهني والتقني، وجه الملك عبدالله الثاني اللجنة لوضع تصور واضح بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان عمل مؤسسي يحقق النقلة النوعية التي نحن بأمس الحاجة لها في هذا المجال.



واستمع الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، إلى إيجاز عن سير العمل لتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ومستوى التقدم الذي تحقق في إنجاز التوصيات.



وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والتربية والتعليم.



يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، جاءت بناء على توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة بتشكيلها في شهر آذار من العام 2015، بهدف تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتأطير عمل القطاعات المعنية بالتعليم.