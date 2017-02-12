مائة عام من المديونية

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بعد عودتي إلى البيت متأخرا كالعادة، قررت على غير العادة خلع قبعة مهنة المتاعب، والجلوس مع ابنتي جود لمشاهدة احد برامجها المفضلة على موقع "يوتيوب". السبيل- نبيل حمرانبعد عودتي إلى البيت متأخرا كالعادة، قررت على غير العادة خلع قبعة مهنة المتاعب، والجلوس مع ابنتي جود لمشاهدة احد برامجها المفضلة على موقع "يوتيوب".



البرنامج يتحدث عن مغامرة "الأرقام الجميلة" لإنقاذ العالم من حيل شخصية شريرة تسعى إلى تدميره فجلست على الأريكة مع ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات أتابع هذه المغامرات بعيد عن أخبار موجات رفع الضرائب والأسعار.



وفجأة دون أي مقدمات بدأت الشرور تنهال على رأسي المنهك عندما سأل الشرير بمكر واضح "هل تعلم أنّ مديونية المملكة ناهزت 27 مليار دينار" فأجبته بإمتعاظ "أين الجديد في ذلك؟ لكنه أكمل سؤاله بخبث واضح دون أنّ يلتفت إلى ردي الجاف.



"لتدرك ضخامة هذا الرقم تخيل أنك تحتاج فقط إلى 85 سنة وسبعة شهور لتعد من 1 إلى 27 مليار" قال الشرير الذي لا أذكر اسمه.

ثم تابع بعد صمت للحظات "كل ذلك بشرط أن تكون سرعتك في العدّ 10 أرقام في الثانية".



رغم هول المفاجأة تظاهرت أنّ جفني لم يرف وأقسمت له أن كلّ شروره لن تزعزع إيماني المطلق بجمال الرقم 27.



فليس من العجب العجاب أنّ الزمن الذي نحتاجه للعد حتى 27 مليار يزيد بأكثر من 12 سنة عن متوسط العمر المتوقع للأردنيين عند ولادتهم البالغ 73 سنة حسب الأرقام الرسمية.



وبالتأكيد لن ألقي باللائمة على رشيد طليع أول رئيس وزراء في تاريخ الأردن لأنه لم يسن قانون يجبر الحكومات المتعاقبة أن "تخبأ تحت البلاطة" مليون دولار يوميا.



فبحسب وساوس هذا الشرير لو أنّ طليع قام بذلك عندما شكل أول حكومات البلاد في 11 نيسان عام 1921 لبلغ إجمالي المبلغ المتجمع تحت البلاطة بمغيب شمس هذا اليوم 35 مليار دولار أمريكي أي ما يوازي إجمالي مديونية البلاد.



ورغم توالي الوساوس طمئنت نفسي أنّ الحكومة وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة معضلة تنامي مديونية البلاد إلى مستويات فلكية عندها انقلب الشرير على ظهره من الضحك فسألته عن السبب مستغربا.



فأجابني وصوت قهقهاته يصل عنان السماء "هل تعلم أنّ مديونية البلاد زادت بعد تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي السابق 90 دولار أمريكي مع كل طرفة عين وانتباهتها وتابع كلامه ساخرا "هذا بشرط أن تغلق عينك وتفتحها خلال ثانية".



"بالتأكيد أستطيع" أجبته بصوت حازم يحاول قتل وساوس بدأت تسيطر على عقلي قائلا "أرقام المديونية المطلقة ليست مهمة وإنما المهم نسبتها إلى الناتج المحلي" حسب ما سمعته من المسؤولين رغم أني بصراحة لم أفهم معناها.فهزّ الشرير رأسه بلا مبالاة وتابع وساوسه "هل تعلم أنّ خدمة المديونية تبلغ فقط 3.9 مليون دولار يوميا".



عندها شعرت بهزة عنيفة جدا فصحوت من غفوتي فإذا زوجتي تذكرني قبل ذهابها إلى النوم أن لا أنسى دفع فاتورة الكهرباء غدا حتى لا يقطعوها عنا، فنظرت إلى الفاتورة وحمدت الله وشكرته أنها جاءت 37 دينار وليس كالعادة حول الرقم 27.

