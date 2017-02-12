حرس الحدود تقبض على 5 متسللين بحوزتهم مخدرات

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود أحبطت أمس السبت، محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

السبيل - بتراصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود أحبطت أمس السبت، محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.



وأضاف المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص وإصابة أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري.



كما تم ضبط 318.000 حبة كبتاغون، و637 كف حشيش، وسلاح أوتوماتيكي وتحويلها والأشخاص إلى الجهات المختصة.