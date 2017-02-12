توحيد رسوم كليات مجتمع "البلقاء التطبيقية"

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قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي إن رسوم الساعات في كليات المجتمع التابعة للجامعة ستتوحد على ثلاث فئات بواقع: 20-25-30 دينارًا في الساعة الواحدة.

السبيل - مؤمنة معاليقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي إن رسوم الساعات في كليات المجتمع التابعة للجامعة ستتوحد على ثلاث فئات بواقع: 20-25-30 دينارًا في الساعة الواحدة.



وأضاف الزعبي خلال حديثه لـ"حياة اف ام أن رسوم الساعات كانت متدنية بين الكليات في التخصصات نفسها، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة لن تطبق على الطلبة المقبولين في الكليات، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الكليات من حيث البنى التحتية وتطوير المناهج وفق نماذج عالمية .