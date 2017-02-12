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الأحد 12 شباط 2017

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الأمن يحقق بشبهة انتحار عشريني بعمان

الأمن يحقق بشبهة انتحار عشريني بعمان
السبيل - عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب من مواليد عام (1991) في منطقة شجرية على طريق المطار متوفًى، بحسب مصدر أمني "للسبيل".

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية في الحادثة والتي يشتبه بوجود شبهة انتحار، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي.

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