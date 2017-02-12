الأمن يحقق بشبهة انتحار عشريني بعمان الأحد, 12 شباط/فبراير 2017 11:32 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب من مواليد عام (1991) في منطقة شجرية على طريق المطار متوفًى، بحسب مصدر أمني "للسبيل". وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية في الحادثة والتي يشتبه بوجود شبهة انتحار، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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