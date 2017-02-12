تمديد التسجيل للحج حتى الأربعاء المقبل
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قرر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات تمديد فترة التسجيل الاولي لاداء فريضة الحج حتى تمام الساعه السادسة من مساء يوم الاربعاء المقبل.
وقالت وزارة الاوقاف في بيان، اليوم الاحد، ان التسجيل سيستمر على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الحج والعمرة للمواطنين الاردنيين وابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، حيث تم التمديد نظرا للاقبال الكبير الذي يشهده موقع التسجيل الخاص بالحج ولاتاحة التسجيل لمن لم يتمكن خلال الفترة التي حددتها الوزارة سابقا.
واعلنت دائرة الحج والعمرة في الوزارة ان عدد المسجلين عبر الموقع الالكتروني تجاوز الـ 40 الفا حتى صباح اليوم.
وبينت الوزارة ان التسجيل لهذا العام سيكون مجانا حيث تم التنسيب لمجلس الاوقاف بالغاء رسوم التسجيل البالغة خمسة دنانير، والذي بدوره وافق على ذلك، مؤكدة ضرورة قراءة ارشادات التسجيل المنشورة على الموقع قبل البدء بالتسجيل.
واوضحت ان قرار فتح باب التسجيل الاولي في هذا الوقت جاء لتفادي اي معيقات واختلالات قد تحدث وتؤدي إلى تأخير إجراءات ومعاملات الحجاج الالكترونية.
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