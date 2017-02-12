تمديد التسجيل للحج حتى الأربعاء المقبل

السبيل - بتراقرر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات تمديد فترة التسجيل الاولي لاداء فريضة الحج حتى تمام الساعه السادسة من مساء يوم الاربعاء المقبل.