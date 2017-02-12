نواب يطالبون بعقد جلسة عامة لمناقشة رفع الأسعار الأحد, 12 شباط/فبراير 2017 10:06 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - قالت النائب ديمة طهبوب إن حوالي 80 نائباً تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، من أجل عقد جلسة عامة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، وأثرها على الشريحة الواسعة من المواطنين. وأشارت طهبوب خلال حديثها لـ"السبيل"، اليوم الأحد، إلى أنه وفي حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها فسيتم التقديم لطرح الثقة. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (1) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثاردنيتبليغالم توافقو على الميزانية ؟؟؟؟ ام هذه دعاية انتخابية للدورة القادمة...اسأل الله ان يشق على من يشق على المسلمين قبل 28 دق http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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