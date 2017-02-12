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الأحد 12 شباط 2017

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نواب يطالبون بعقد جلسة عامة لمناقشة رفع الأسعار

نواب يطالبون بعقد جلسة عامة لمناقشة رفع الأسعار
السبيل - قالت النائب ديمة طهبوب إن حوالي 80 نائباً تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، من أجل عقد جلسة عامة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، وأثرها على الشريحة الواسعة من المواطنين.

وأشارت طهبوب خلال حديثها لـ"السبيل"، اليوم الأحد، إلى أنه وفي حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها فسيتم التقديم لطرح الثقة. 

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التعليقات (1)

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    الم توافقو على الميزانية ؟؟؟؟ ام هذه دعاية انتخابية للدورة القادمة...اسأل الله ان يشق على من يشق على المسلمين

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