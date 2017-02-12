نواب يطالبون بعقد جلسة عامة لمناقشة رفع الأسعار

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السبيل - قالت النائب ديمة طهبوب إن حوالي 80 نائباً تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، من أجل عقد جلسة عامة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، وأثرها على الشريحة الواسعة من المواطنين.



وأشارت طهبوب خلال حديثها لـ"السبيل"، اليوم الأحد، إلى أنه وفي حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها فسيتم التقديم لطرح الثقة.