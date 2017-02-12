غدًا ولـ3 أيام.. تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات

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أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية، لخريجي الدورة الشتوية (2017)، تبدأ اعتباراً من صباح غد الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأربعاء الموافق 15 شباط من خلال الموقع الالكتروني: www.admhec.gov.jo .

السبيل - بتراأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية، لخريجي الدورة الشتوية (2017)، تبدأ اعتباراً من صباح غد الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأربعاء الموافق 15 شباط من خلال الموقع الالكتروني: www.admhec.gov.jo .



وبينت الوحدة ان على الطالب شراء بطاقة الدفع المالي، وقيمتها (15) ديناراً من أي من المكاتب البريدية المحددة على الموقع الالكتروني، واستخدام البيانات المثبتة فيها للدخول لبرمجية تقديم طلب الالتحاق، ومن ثم ادخال البيانات المثبتة في هوية الأحوال المدنية الخاصة به، مشيرة الى انه يمكن للطلبة شراء بطاقات الدفع المالي اعتباراً من صباح غد الاثنين.



وقالت إن تقديم الطلبات فقط لطلبة الدورة الشتوية الحالية 2017.



ونصحت الوحدة الطلبة بالدخول للموقع الإلكتروني للاطلاع على مكوناته كالتخصصات المتاحة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ودليل تقديم طلب الالتحاق، وطباعة نموذج (مسودة) لخيارات الطالب، ومواقع تقديم طلب الالتحاق المجانية، ونصائح وإرشادات، والأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للدورة الصيفية 2016/2017، والتخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في الثانوية العامة والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية، وذلك للاستفادة من المعلومات وارشادهم قبل تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.



وبينت انه يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء تعديل على طلب الالتحاق الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.



وكان مجلس التعليم العالي قد اقر عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الرسمية على الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي بـ 18223 طالبا وطالبة، منهم 14015 طالباً وطالبة على البرنامج العادي، و4208 طلاب على البرنامج الموازي.