صورة لأمجد قورشة تظهر في إصدار لـ''داعش''.. تعرف على السبب

Tweet



ظهرت صورة الداعية الأردني الدكتور أمجد قورشة في إصدار لتنظيم الدولة المعروف إعلامياً بـ"داعش" حمل عنوان "فقاتلوا أئمة الكفر".

السبيلظهرت صورة الداعية الأردني الدكتور أمجد قورشة في إصدار لتنظيم الدولة المعروف إعلامياً بـ"داعش" حمل عنوان "فقاتلوا أئمة الكفر".



وأورد التنظيم في إصداره صور العدد من العلماء والدعاة، في سياق ذمه لعلماء السلاطين، وتكفيرهم، والدعوة إلى اغتيالهم، باعتبارهم "شركاء في الحرب الصليبية" ضده.



وقال تنظيم الدولة إن "قتلهم (العلماء الذي أورد صورهم) أحب إلينا من قتل المباحث والمخابرات".



وطالب أحد شرعيي التنظيم "أولئك الذين حاولوا الهجرة إلى دار الإسلام ولم يستطيعوا" بقتل من وصفهم بـ"حمير العلم"، مضيفا أن "شرهم لا ينتهي إلا بقتلهم" على حد قوله.



وتابع: "اقتلوهم واكفونا شرهم، ولا تأخذكم بهم شفقة، فإنهم جنود أوفياء لدى التحالف الصليبي".



ومن أبرز الأسماء التي ذكرها التنظيم في إصداره، أو نشر صورهم خلاله: "عبد العزيز آل الشيخ، محمد العريفي، عائض القرني، سعد البريك، صالح المغامسي، سعد الشثري، ناصر العمر، عبد العزيز الفوزان، علي المالكي، يوسف القرضاوي، نبيل العوضي، أحمد الطيب، علي جمعة، محمد بديع، محمد حسان، عمرو عبد الكافي، محمد راتب النابلسي، أمجد قورشة، عدنان العرعور، علي الجفري، محمد المنجد".



كما نشر التنظيم صورا ومقاطع لدعاة وعلماء مسلمين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنهم "حلفاء للصليبيين ويجب قتلهم"، ومن أبرزهم "الشيخ شادي السليمان، عمر سليمان، إسماعيل منك".