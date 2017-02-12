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الأحد 12 شباط 2017

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''داعش'' يهدد الداعية أمجد قورشة

&#039;&#039;داعش&#039;&#039; يهدد الداعية أمجد قورشة
السبيل

ظهرت صورة الداعية  الدكتور أمجد قورشة في إصدار لتنظيم الدولة المعروف إعلامياً بـ"داعش" حمل عنوان "فقاتلوا أئمة الكفر".

وأورد التنظيم في إصداره صور العدد من العلماء والدعاة، في سياق ذمه لعلماء السلاطين، وتكفيرهم، والدعوة إلى اغتيالهم، باعتبارهم "شركاء في الحرب الصليبية" ضده.

وقال تنظيم الدولة إن "قتلهم (العلماء الذي أورد صورهم) أحب إلينا من قتل المباحث والمخابرات".

وطالب أحد شرعيي التنظيم "أولئك الذين حاولوا الهجرة إلى دار الإسلام ولم يستطيعوا" بقتل من وصفهم بـ"حمير العلم"، مضيفا أن "شرهم لا ينتهي إلا بقتلهم" على حد قوله.

وتابع: "اقتلوهم واكفونا شرهم، ولا تأخذكم بهم شفقة، فإنهم جنود أوفياء لدى التحالف الصليبي".

ومن أبرز الأسماء التي ذكرها التنظيم في إصداره، أو نشر صورهم خلاله: "عبد العزيز آل الشيخ، محمد العريفي، عائض القرني، سعد البريك، صالح المغامسي، سعد الشثري، ناصر العمر، عبد العزيز الفوزان، علي المالكي، يوسف القرضاوي، نبيل العوضي، أحمد الطيب، علي جمعة، محمد بديع، محمد حسان، عمرو عبد الكافي، محمد راتب النابلسي، أمجد قورشة، عدنان العرعور، علي الجفري، محمد المنجد".

كما نشر التنظيم صورا ومقاطع لدعاة وعلماء مسلمين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنهم "حلفاء للصليبيين ويجب قتلهم"، ومن أبرزهم "الشيخ شادي السليمان، عمر سليمان، إسماعيل منك".

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التعليقات (5)

  • مريم العلوانه

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    قاتلكم الله يا ظلمة والله لم ارى أكذب منكم فالذين تتهمونهم بأنهم شيوخ .. فقد قضو الكثير من اعمارهم خلف قضبان السجون ومنهم من سحبت جنسيته وضيق عليه بعيشه مث الشيخ نبيل العوضي

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  • رائد محمد

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    اشهد بالله إنكم بذرة صفوية خبيثة قد ابتليت بها الامه
    تدعون لقتل العلماء التي كشفت حقيقة خبثكم ومكائدكم للإسلام والمسلمين
    سياساتكم الخبيثة (بحجة محاربة الصليب المزيفة) لخداع الناس والشباب حديثي الأسنان تأكد خبث مقصدكم وعدائكم الحقيقي للإسلام
    حسبي الله عليكم

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  • احمد البابي

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    اين الاصدار ؟؟؟

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  • .... على الدواعش

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    داعش كل عاده يقاتل السنه ويقاتل جيوشهم ويحرض عليهم ولان يحرض على الدعاة ولايذكر شيخ من مشايخ النظام القاتل ولامفتي البراميل ولا احد من اممة ال...

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  • ابن الجزيره العربيه

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    انتوا اصلا مش معروفين ومش معروف شو ملتكم بجرائمكم ووحشيتكم بالمسلمين
    يعني شوضل من شيوخنا الكرام ما كفرتوهم مابقي عليكو غير الشيخ السديس والقنيبي والعوده , يا رجل حسبنا الله ونعم الوكيل فيكو وفي كل من تجبروتكبر على عباد الله وربي يحمي الاسلام وديار الاسلام من هذه الفئه الضاله.

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