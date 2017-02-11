مصدر: هذه السلع التي سترفع الحكومة ضريبتها من 4 إلى 16%

وبين المصدر أن الحكومة التزمت بالقائمة التي أعدتها نقابة تجار المواد الغذائية حول السلع الأساسية التي يستهلكها الفقراء ومتوسطي الدخل لعدم إجراء أي رفع على أسعارها، باستثناء عدد "قليل جدا" من السلع ارتأت الحكومة رفع أسعارها وردت أسماؤها في قائمة نقابة تجار المواد الغذائية.وكان مجلس الوزراء قد أقر الأربعاء اعتماد المواد الأساسية التي لن يتم رفع ضريبة المبيعات عليها، بالاتفاق مع نقابة تجار المواد الغذائية.وكان وزير المالية عمر ملحس أعلن أن الحكومة درست 7800 تعرفة جمركية لسلع معفاة من الضريبة العامة للمبيعات جزئيا أو كليا لتحديد ما يمكن رفع الضريبية عليه من تلك السلع لتصل إلى 16 في المئة، وأن الحكومة راجعت تلك السلع مرارا بناء على توجيهات ملكية لحماية الطبقة الفقيرة.ومن المقرر أن تشكل الإيرادات الضريبة من وراء رفع أسعار السلع ما نسبته 35 في المئة من مبلغ الـ 450 مليون، بينما تم اتخاذ إجراءات لتحصيل إيرادات من الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، وعلى قطاع الاتصالات، وفرض رسوم جمركية على المستوردات.وبحسب المصدر؛ فإن الرفع لن يطال جميع السلع والمواد الأساسية الخاضعة لضريبة الصفر والأربعة في المئة، وأن الرفع سيطال تفريعات المواد الأساسية وهي المواد الكمالية.ومثالا على ذلك؛ فإن مادة السمك لها أكثر من 300 بند في دائرة الجمارك العامة، منها ما يتم استهلاكه من قبل الفقراء ومنها ما يستهلكه الأغنياء، حيث سيتم إعفاء الأصناف التي يستهلكها الفقرءا بينما ترتفع اسعار أصناف الأغنياء مثل سمك السلمون.وحصر مجلس الوزراء، بالتعاون مع نقابة تجار المواد الغذائية، السلع والمواد الأساسية التي يكثر استخدامها على مائدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة لكي يتم استثناؤها من أي إجراءات قد تطال السلع والمواد التي تتمتع بإعفاء ضريبي، أو تتمتع بضريبة مُخفَّضة.والمواد التي تخضع لضريبة الصفر على المبيعات ويكثر الجدل حولها هي: البقوليات من فاصولياء وفول ولوبيا وبازيلاء، والمعلبات مثل السردين والتونا، والدجاج الطازج، وأسماك مجمدة وبيض المائدة واللحوم الطازجة والأسماك الطازجة والعسل والزبدة.بينما المواد التي تخضع لضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 4 في المئة، هي: زيوت ودهون نباتية، وأجبان مطبوخة، وألبان، وبقوليات معلبة (مثل: الفول والحمص والبازيلاء والفاصولياء)، والشعيرية ومعكرونة، ورب البندورة، والسمسم، وبقوليات (فريكة ويرغل)، تمور ولحوم معلبة، وحلاوة وطحينية، وملح الطعام، وزعتر، وسميد، ودجاج مجمد، ولحم مجمد بدون عظم، وأحشاء (كبده) وجميد، وفستق، وزيتون، وأعشاب، وكربونة، وقمر الدين).وألزم صندوق النقد الحكومة باتخاذ إجراءات ضريبية لتحصيل ما مجموعة 1.5 مليار دينار خلال الأعوام 2016 و2019، منها 450 مليون دينار يجب تحصيلها هذا العام، في محاولة لتقليص الدين العام للمملكة وعجز الموازنة، وإزالة التشوهات المالية في الاقتصاد الوطني.وكانت الحكومة قد توصلت في شهر حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة حاليا إلى 77 في المئة عام 2021.وأعلن الوزير ملحس أن حجم الإعفاءات المالية من ضريبة المبيعات تتجاوز 3 مليارات دينار، وأن الحكومة ستقوم بإجراءات لتحصيل 520 مليون دينار عام 2018 ونحو 560 مليون عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.وقال ملحس إن الأسباب التي دفعتنا إلى الدخول في برنامج "إصلاح مالي جديد" هي عجز الموازنة المزمن والمستمر منذ العام 1950، وارتفاع المديونية العامة للدولة الأردنية، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع البطالة.