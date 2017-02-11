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السبت 11 شباط 2017

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مصدر أمني يكشف لـ''السبيل'' تفاصيل حرق 12 مركبة بالزرقاء

مصدر أمني يكشف لـ&#039;&#039;السبيل&#039;&#039; تفاصيل حرق 12 مركبة بالزرقاء
السبيل - علاء الذيب

كشف مصدر أمني لـ"السبيل" أن فريقاً مختصاً في البحث الجنائي استطاع الكشف عن أسباب حريق نشب بـ12 مركبة ليلة الجمعة في منطقة الحرفيين/شارع المصفاة بمحافظة الزرقاء.

وقال المصدر إن البحث الجنائي أخذ كافة الأدلة من مكان الحادثة، ليصل إلى قناعة بأن الحريق مفتعل، وقام على الفور بإجراء التحريات اللازمة، والقبض على الفاعل في غضون ساعات.

ولفت المصدر إلى أنه بالتحقيق مع الفاعل؛ تبين أنه من أصحاب الاسبقيات، وبحقه قيود عديدة، وقد اعتاد على شرب المشروبات الروحية بالمكان نفسه من كل ليلة، إلا أنه في مساء ليلة أمس، وعقب شربه سيجارة؛ قام برميها على كومة أوراق من دون قصد، مما تسبب بحريق مباشرة؛ أدى إلى حرق 12 مركبة.

وختم المصدر بالقول إن الفاعل ما زال يخضع للتحقيق، لحين عرضه على الجهات المختصة.

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